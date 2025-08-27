1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı

KİMLER YARARLANABİLİR?

1998-2018 arası sigorta girişi olan tüm SSK’lılar şu haklardan birini ya da birkaçını kullanarak erken emekli olabilir:

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar

3600 prim gününü tamamlayanlar

Malulen veya engelli raporu bulunanlar

Kadın çalışanlar için doğum sonrası eksik prim günleri olanlar

Askerlik süresi sigorta girişinden önce olan erkekler

Bu düzenlemeler, erken emeklilik sürecini hem daha esnek hem de erişilebilir hale getiriyor.