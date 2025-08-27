1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilikle ilgili gelen düzenlemeleri yakından takip ediyor. EYT’yi kaçıran vatandaşlar için beklenen güzel haber geldi. Askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik, kısmi emeklilik, gibi haklarla erkenden emekli olmak mümkün. 1998-2018 SGK girişli olanlar dikkat! Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) müjdeli haberi verdi. Erken emeklilik kapısı aralandı. Peki şartlar ve detaylar neler? İşte yanıtı...
Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan erken emeklilik konusunda yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. Askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik ve kısmi emeklilik gibi farklı haklar sayesinde çalışanlara daha erken emeklilik imkânı sunulabiliyor. Gelen son dakika bilgisi ise milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek. 1998-2018 SGK girişli olanlara erken emeklilik müjdesi verildi. Peki, erken emeklilikte şartlar neler, kimler bu haklardan yararlanabiliyor? İşte detaylar...
KISMİ EMEKLİLİK
8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlayanlar, yaş koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu yöntem, özellikle prim günleri tam olmayan çalışanlara erken emeklilik imkânı sağlıyor.
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
Çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğini sağlık raporuyla belgeleyen sigortalılar, yalnızca 1800 prim günü ile malulen emekli olabiliyor. Bu hak, ağır sağlık sorunları yaşayanlar için kritik bir güvence oluşturuyor.
YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Madencilik, ağır sanayi ve kimyasallar gibi riskli sektörlerde çalışanlar yıpranma payı avantajıyla ek prim kazanıyor. Bu sayede hem prim günleri hızla tamamlanıyor hem de emeklilik yaşı düşüyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE SİGORTA BAŞLANGICI
Erkek çalışanlar askerlik sürelerini borçlanarak hem prim günü kazanabiliyor hem de sigorta giriş tarihlerini geriye çekebiliyor. Bu da doğrudan daha erken emeklilik anlamına geliyor.
KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI
Kadın çalışanlar, her çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabiliyor. Bu hak en fazla 3 çocuk için geçerli olup 6 yıl ek prim avantajı sunuyor. Engelli çocuğu olan anneler ise ödedikleri primlerin %25’i kadar süreyi emeklilik yaşından düşebiliyor.
ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN VERGİ İNDİRİMİ
Engelli raporu bulunan çalışanlar daha az primle yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Ayrıca vergi indirimi sayesinde emekli maaşları da yükseliyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
1998-2018 arası sigorta girişi olan tüm SSK’lılar şu haklardan birini ya da birkaçını kullanarak erken emekli olabilir:
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar
3600 prim gününü tamamlayanlar
Malulen veya engelli raporu bulunanlar
Kadın çalışanlar için doğum sonrası eksik prim günleri olanlar
Askerlik süresi sigorta girişinden önce olan erkekler
Bu düzenlemeler, erken emeklilik sürecini hem daha esnek hem de erişilebilir hale getiriyor.