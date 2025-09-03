Kayyım Kararı Sonrası Piyasaya Müdahale İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kayyım kararı, finansal piyasaları vurdu. Dalgalanmanın etkileri tartışılmaya devam ederken, Bloomberg dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ajansa göre, devlet bankaları Türk Lirası'nı (TL) desteklemek amacıyla iki gün içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. Döviz satışlarının büyük bölümünün dün yapıldığı öne sürüldü. Haberde, satışların amacının liradaki değer kaybını sınırlamak olduğu belirtildi.

İLK DEĞİL

Haberde, bu tür müdahalelerin daha önce de yapıldığı belirtilirken, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta döviz satış miktarının 10 milyar dolara yaklaştığı iddiası hatırlatıldı. Takip eden haftalarda Merkez Bankası rezervlerinin 50 milyar doların üzerinde azaldığına da dikkat çekildi.

Kaynak: Bloomberg