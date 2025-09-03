Eylül 2025 Sıfır Otomobil Kampanyaları Duyuruldu: İşte Marka Marka Fiyat Listesi

Türkiye otomotiv pazarında hareketlilik sürüyor. Ağustos ayında rekor seviyelere ulaşan satışların ardından markalar, eylül ayı fiyat listelerini ve kampanyalarını açıkladı. Renault’tan Volkswagen’e, Hyundai’den Togg’a kadar birçok marka yeni fiyatlarını paylaştı.

Renault’nun en çok tercih edilen modeli Clio 1 milyon 495 bin TL’den başlıyor. Yeni Duster için başlangıç fiyatı 1 milyon 730 bin TL olurken, elektrikli Megane E-Tech 1 milyon 902 bin TL’den satışa sunuluyor. Markanın üst segment temsilcisi Rafale ise 3 milyon 430 bin TL’den alıcı buluyor.

Hyundai cephesinde i10 modeli 1 milyon 119 bin TL’den başlıyor. SUV sınıfındaki Tucson 2 milyon 149 bin TL, hibrit versiyonu ise 3 milyon 350 bin TL’den satışta. Elektrikli IONIQ 5 modeli ise 2 milyon 269 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

PEUGEOT, OPEL VE DACIA MODELLERİ

Peugeot’nun elektrikli E-208 modeli 1 milyon 884 bin TL’den satışta. Yeni 3008, 2 milyon 359 bin TL’den 3 milyon 195 bin TL’ye kadar uzanırken, E-5008 3 milyon 258 bin TL’den başlıyor.

Opel tarafında Corsa 1 milyon 585 bin TL’den satışa sunuluyor. Elektrikli Corsa 1 milyon 647 bin TL’den başlarken, SUV modeli Grandland 2 milyon 533 bin TL ile 2 milyon 674 bin TL arasında değişiyor.

Dacia ise uygun fiyatlı seçenekleriyle öne çıkıyor. Sandero Stepway, 1 milyon 325 bin TL’den başlayan fiyatıyla markanın en ulaşılabilir modeli olarak öne çıkıyor.

KIA, SUZUKI VE CHERY KAMPANYALARI

Kia’da Picanto 1 milyon 225 bin TL’den başlıyor. Sportage 2 milyon 370 bin TL’den satışta, markanın üst segment SUV modeli Sorento ise 5 milyon TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahip.

Suzuki cephesinde Swift 1 milyon 490 bin TL’den başlıyor. Hibrit Vitara ise 1 milyon 990 bin TL’den 2 milyon 310 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Çinli üretici Chery’nin modelleri arasında Omoda 5 Pro 2 milyon 145 bin TL’den, Tiggo 8 Pro Max ise 2 milyon 345 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

TOGG VE ÇİNLİ MARKALAR

Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, standart menzilde 1 milyon 862 bin TL, uzun menzilli versiyonlarda ise 2 milyon 172 bin TL’den alıcı buluyor.

Çinli BYD, en uygun modeli Dolphin için 1 milyon 664 bin TL’den başlayan fiyat belirlerken, amiral gemisi Tang için fiyat 4 milyon 999 bin TL’ye kadar çıkıyor.

CITROEN, NISSAN VE HONDA KAMPANYALARI

Citroën’in C4 modeli 1 milyon 751 bin TL’den, elektrikli C4 ise 1 milyon 974 bin TL’den satışa sunuluyor. Mini elektrikli AMI modeli ise 449 bin TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor.

Nissan’da Juke 1 milyon 549 bin TL, Qashqai 1 milyon 899 bin TL’den başlarken, SUV modeli X-Trail 3 milyon 519 bin TL’den satışta.

Honda tarafında Jazz 1 milyon 610 bin TL’den başlıyor. Civic 2 milyon 270 bin TL’den alıcı bulurken, markanın en üst SUV modeli CR-V 5 milyon 970 bin TL’den satışa sunuluyor.

SEAT, VOLKSWAGEN VE FIAT MODELLERİ

SEAT’ın Ibiza modeli 1 milyon 715 bin TL’den, Leon ise 2 milyon 150 bin TL’den başlıyor.

Volkswagen cephesinde Polo 1 milyon 678 bin TL’den satışta. Tiguan, 2 milyon 901 bin TL’den 5 milyon 649 bin TL’ye kadar uzanan fiyat aralığıyla dikkat çekiyor. Passat ise 3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.

Fiat’ın en çok tercih edilen modeli Egea Sedan, 979 bin TL’den satışta. Markanın en uygun fiyatlı modeli Topolino ise 540 bin TL’den alıcı buluyor.

TOYOTA LÜKS VE HİBRİT SEÇENEKLERİ

Toyota’da Corolla 1 milyon 718 bin TL’den satışa çıkıyor. Corolla Cross Hibrit 2 milyon 72 bin TL ile 2 milyon 544 bin TL arasında değişirken, markanın en pahalı modeli Land Cruiser Prado 9 milyon 550 bin TL’lik fiyatıyla listenin zirvesinde.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Eylül 2025 itibarıyla güncellenen fiyat listeleri, tüketicilere geniş bir yelpaze sunuyor. 500 bin TL’den başlayan elektrikli araçlardan, 9 milyon TL’yi aşan lüks SUV’lara kadar her bütçeye uygun seçenek bulunuyor.

