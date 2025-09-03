iPhone Eski Özelliği Farklı Şekilde Geri Getiriyor! Kullanıcılar Çok Şaşıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji devinin yıllar önce Face ID’ye yönelerek rafa kaldırdığı parmak izi okuyucusu, yeni katlanabilir iPhone’da yan tuşa entegre edilecek. Daha önce bazı kaynaklar, Touch ID’nin ekran altına yerleştirileceğini öne sürmüştü. Ancak son bilgiler, Apple’ın bu yöntemi tercih etmediğini ortaya koyuyor.

APPLE NEDEN BU KARARI ALDI?

Şirketin bu kararı, cihazın ekranını daha hafif tutma ve dahili bileşenlerle aşırı yüklememe stratejisinden kaynaklanıyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone’da Face ID bulunmayacak. Kullanıcıların büyük bölümü ise Touch ID’yi hız ve pratiklik nedeniyle hâlâ tercih ediyor.

GALAXY'NİN GERİSİNDE KALACAK

Buna rağmen Apple’ın yeni cihazı, rakiplerinden bazı yönleriyle geri kalabilir. Sızıntılara göre, 2026’da çıkması beklenen katlanabilir iPhone, menteşe tasarımında iddialı olsa da ekran performansı açısından Samsung’un Galaxy Z Fold serisinin gerisinde kalacak. Özellikle Z Fold 7 ve piyasaya çıkması muhtemel Z Fold 8 ile kıyaslandığında, Apple’ın bazı teknik detaylarda geride olacağı ifade ediliyor.

