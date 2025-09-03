Ev İnternetinizi Yavaşlatan 4 Kritik Hata

Günümüzde birçok evde yüzlerce megabit hatta gigabit hızlarına ulaşmak mümkün. Ancak bu hızlar doğru kullanılmazsa tam kapasiteyle çalışmıyor ve internet performansı düşüyor.

Ev İnternetinizi Yavaşlatan 4 Kritik Hata
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji sitesi Pocket Lint, ev internetinizi yavaşlatan en önemli dört hatayı sıraladı. Kullanıcıların birçoğu bilmeden bu hatayı yapıyor. Yapılan hatalar sonucunda ev ve iş yeri internetleri olması gerekenden daha düşük performans sergiliyor. Fakat bu durumun nedeni teknik arızalar haricinde kullanıcıların da sık sık yaptığı hatalar. İşte o yanlışlar:

Ev İnternetinizi Yavaşlatan 4 Kritik Hata - Resim : 1

1. PROGRAM VE GÜNCELLEMELERİ AÇIK BIRAKMAK

İndirme programları, yüksek hızda veri indirip yüklediği için bant genişliğini tüketiyor. Tek bir dosya bile online oyunlarda gecikmeye yol açabiliyor. Uzmanlar, büyük dosya indirmelerini geceye bırakmayı ve programları tamamen kapatmayı öneriyor.

Benzer şekilde, Windows, macOS ve oyun platformları (Steam, Epic Games) zaman zaman gigabaytlarca veri indiriyor. Bu nedenle güncellemelerin zamanını planlamak internet performansını korumak için kritik önem taşıyor.

2. GEREKSİZ VPN KULLANIMI

VPN’ler güvenlik ve içerik erişimi açısından faydalı olsa da verileri uzak sunuculardan yönlendirdiği için gecikmeye yol açabiliyor. Özellikle online oyun ve bulut tabanlı servislerde bu durum ciddi yavaşlamalara neden olabiliyor. İhtiyaç yoksa VPN’in açık bırakılmaması gerekiyor.

3. MODEMİ YANLIŞ KONUMLANDIRMAK

İnternet hızının yalnızca altyapıya değil, sinyal gücüne de bağlı olduğu biliniyor. Modemin dolap, çekmece veya metal yüzeylerin yanına konması sinyali ciddi şekilde zayıflatıyor.

Uzmanlar, modemin masa veya sehpa üstü, duvarlardan ve elektronik cihazlardan uzak, evin merkezi noktalarına yerleştirilmesini öneriyor. Çok katlı evlerde ise mesh sistemleri veya her kat için ayrı modem kurulumları tavsiye ediliyor.

Ev İnternetinizi Yavaşlatan 4 Kritik Hata - Resim : 2

4. Wi-Fi 5 MODEM KULLANMAK

Wi-Fi 5 (802.11ac) modemler artık modern evler için yetersiz kalıyor. Aynı anda 50-60 cihazı yönetebilse de akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı ev cihazlarının sayısı bu limiti hızla aşıyor.

Aşırı yüklenme durumunda modem, yeni bağlantılar için mevcut aktif bağlantıları kesebiliyor. Wi-Fi 6, bu sorunu büyük ölçüde çözerken, Wi-Fi 6E ve 7 daha yüksek kapasite sunuyor. Günlük kullanımda ise Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya geçiş, internet performansında en belirgin farkı yaratıyor.

Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak?Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak?Ekonomi

Google Haritalar'dan Sürücülere Kolaylık Sağlayacak Dev Özellik YoldaGoogle Haritalar'dan Sürücülere Kolaylık Sağlayacak Dev Özellik YoldaGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İnternet
Araçlardaki Bu Gizli Düğme Yakıt Masrafını Düşürüyor Araçlardaki Bu Gizli Düğme Yakıt Masrafını Düşürüyor
Milli Takım’dan Kafaları Karıştıran Görüntü! Gruplaşma Mı Başladı? Tepkiler Çığ Gibi Kafa Karıştıran Görüntü!
Apple 7 Ürünün Fişini Çekiyor: Raflardan Hangi Modeller Kalkacak? Apple 7 Ürünün Fişini Çekiyor: Raflardan Hangi Modeller Kalkacak?
Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış? 3 Yıllık İlişkiyi Bitiren İstek!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi