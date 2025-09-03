Ev İnternetinizi Yavaşlatan 4 Kritik Hata

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji sitesi Pocket Lint, ev internetinizi yavaşlatan en önemli dört hatayı sıraladı. Kullanıcıların birçoğu bilmeden bu hatayı yapıyor. Yapılan hatalar sonucunda ev ve iş yeri internetleri olması gerekenden daha düşük performans sergiliyor. Fakat bu durumun nedeni teknik arızalar haricinde kullanıcıların da sık sık yaptığı hatalar. İşte o yanlışlar:

1. PROGRAM VE GÜNCELLEMELERİ AÇIK BIRAKMAK

İndirme programları, yüksek hızda veri indirip yüklediği için bant genişliğini tüketiyor. Tek bir dosya bile online oyunlarda gecikmeye yol açabiliyor. Uzmanlar, büyük dosya indirmelerini geceye bırakmayı ve programları tamamen kapatmayı öneriyor.

Benzer şekilde, Windows, macOS ve oyun platformları (Steam, Epic Games) zaman zaman gigabaytlarca veri indiriyor. Bu nedenle güncellemelerin zamanını planlamak internet performansını korumak için kritik önem taşıyor.

2. GEREKSİZ VPN KULLANIMI

VPN’ler güvenlik ve içerik erişimi açısından faydalı olsa da verileri uzak sunuculardan yönlendirdiği için gecikmeye yol açabiliyor. Özellikle online oyun ve bulut tabanlı servislerde bu durum ciddi yavaşlamalara neden olabiliyor. İhtiyaç yoksa VPN’in açık bırakılmaması gerekiyor.

3. MODEMİ YANLIŞ KONUMLANDIRMAK

İnternet hızının yalnızca altyapıya değil, sinyal gücüne de bağlı olduğu biliniyor. Modemin dolap, çekmece veya metal yüzeylerin yanına konması sinyali ciddi şekilde zayıflatıyor.

Uzmanlar, modemin masa veya sehpa üstü, duvarlardan ve elektronik cihazlardan uzak, evin merkezi noktalarına yerleştirilmesini öneriyor. Çok katlı evlerde ise mesh sistemleri veya her kat için ayrı modem kurulumları tavsiye ediliyor.

4. Wi-Fi 5 MODEM KULLANMAK

Wi-Fi 5 (802.11ac) modemler artık modern evler için yetersiz kalıyor. Aynı anda 50-60 cihazı yönetebilse de akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı ev cihazlarının sayısı bu limiti hızla aşıyor.

Aşırı yüklenme durumunda modem, yeni bağlantılar için mevcut aktif bağlantıları kesebiliyor. Wi-Fi 6, bu sorunu büyük ölçüde çözerken, Wi-Fi 6E ve 7 daha yüksek kapasite sunuyor. Günlük kullanımda ise Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya geçiş, internet performansında en belirgin farkı yaratıyor.

