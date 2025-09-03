Apple 7 Ürünün Fişini Çekiyor: Raflardan Hangi Modeller Kalkacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple’ın her yıl olduğu gibi yeni amiral gemilerini piyasaya sürerken eski modelleri geriye çekmesi bekleniyor. Bu yıl üretimden kaldırılması öngörülen cihazlar arasında dört iPhone modeli bulunuyor:

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus: Geçtiğimiz yılın giriş seviyesini temsil eden bu modeller artık yalnızca bazı üçüncü taraf mağazalarda bulunabilecek.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max: Bu modeller fiyat indirimi almadan üretimden kaldırılacak ve yerlerini iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max’e bırakacak.

Bu değişimle birlikte Apple’ın satışta olan tüm iPhone serisinin “Apple Intelligence” destekli olması sağlanacak. Ayrıca iPhone 16e, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin satışta kalacağı ancak fiyatlarının düşürüleceği belirtiliyor.

YENİ SERİNİN TAHMİNİ FİYATLARI

Kulis bilgilerine göre iPhone 17 ailesinin fiyat yelpazesi şu şekilde şekillenecek:

iPhone 16e — 599 dolar

iPhone 16 — 699 dolar

iPhone 16 Plus — 799 dolar

iPhone 17 — 799 dolar

iPhone 17 Air — 949 dolar

iPhone 17 Pro — 1.049 dolar

iPhone 17 Pro Max — 1.199 dolar

SADECE iPHONE DEĞİL

Apple’ın üretimden kaldıracağı ürünler yalnızca telefonlarla sınırlı kalmayacak. Üç farklı ürün daha yeni modellerin tanıtımıyla birlikte raflardan çekilecek:

Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2, gelecek nesil akıllı saatlere yer açmak için üretimden kaldırılacak.

AirPods Pro 2’nin de üretimi durdurulabilir. Ancak Apple’ın geçmişte bazı eski kulaklık modellerini fiyat kırarak satışta tutmaya devam ettiği biliniyor.

TANITIM TARİHİ NETLEŞTİ

Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı geleneksel etkinliği 9 Eylül 2025’te gerçekleştirecek. Saat 20.00’de (Kiev saati) başlayacak etkinlik, Apple’ın resmi web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi