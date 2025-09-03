Bilim İnsanları Uyardı: Arabanızı Acilen Boyayın!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araştırmacılar, siyah otomobillerin çevre sıcaklığını tek başına neredeyse 4 derece yükseltebileceğini belirtiyor. İlk bakışta küçük bir artış gibi görünse de, şehirde park halindeki binlerce araç düşünüldüğünde bu, sıcaklık üzerinde kayda değer bir etki yaratıyor. Araştırmanın yazarları, “Her bir koyu renkli araç, küçük bir ısı kaynağı işlevi görüyor ve sayıları fazla olduğunda sokaklar ciddi şekilde ısınıyor” açıklamasında bulundu.

ŞEHİR SICAKLIKLARI KIRSALDAN 15 DERECE FAZLA

Bu bulgu, şehirlerin kırsal alanlara göre ortalama 10-15 derece daha sıcak olmasını gösteren önceki çalışmaları da destekliyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ise insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Imperial College London’a göre, 2024 yazında Avrupa’nın 12 şehrinde sıcaklık kaynaklı yaklaşık 1.500 kişi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLLER GÖZ ARDI EDİLEN ISI FAKTÖRÜ

Bilim insanları, şehirlerde kentsel ısı sorununda otomobillerin etkisinin genellikle göz ardı edildiğini vurguluyor. Çatılar, kaldırımlar veya yeşil alanlar üzerinde çalışmalar yapılırken, araç renklerinin sıcaklık artışına katkısı çoğu zaman dikkate alınmıyor.

ARAÇ BAKIMI VE YAKIT TASARRUFUNA DİKKAT

Araştırma, sadece renk konusunda değil, sürüş ve bakım alışkanlıklarının da sıcaklık ve maliyet üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Motor yağı seviyesinin düşük olması, araçta ciddi arızalara yol açabilir ve göstergede kırmızı uyarı ışığı ile sürücüye bildirilir. Ayrıca eğitmenler ve mühendisler, sürüş tarzını değiştirmenin yakıt tüketimini azaltabileceğini ve fren sisteminin ömrünü uzatabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi