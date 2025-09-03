Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı

Astroloji dünyasında kimi burçların olaylara karşı daha kırılgan ve alıngan olduğu biliniyor. Herkes zaman zaman olumsuz sözleri görmezden gelmeyi başarabilir ancak bazı burçlar için bu oldukça zordur.

Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı
Astrolog Lyudmila Bulgakova, sürekli kırgınlık yaşayan ve çevresinden kolayca etkilenen burçları sıraladı. İşte o 3 burç:

Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı - Resim : 1

Yengeç
Duygusal yapılarıyla tanınan Yengeçler, çoğu kişinin önemsemeyeceği küçük olaylarda bile kırılacak bir neden bulabilir. Onların bu tavrının temelinde, yaşadıkları olumsuzluklara tekrar tekrar dönmeleri yatar. Hatta kimi zaman acılarından beslenerek bu duyguyu derinleştirdikleri bilinir.

Akrep
Astrolojide en şüpheci burçlardan biri olan Akrepler, çoğu zaman çevresindeki insanların kendilerine karşı bir plan yaptığını düşünür. Bu düşünce, onlarda kin duygusunu tetikler. Oysa çoğu durumda bu şüphelerin asılsız olduğu ortaya çıkar ancak iş işten geçmiş olur ve ilişkiler zarar görebilir.

Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı - Resim : 2

Terazi
Teraziler, küçük bir sözü bile büyüterek adeta büyük bir meseleye dönüştürebilir. Çoğu zaman kendilerine hitap etmeyen bir ifadeyi yanlış yorumlayabilir, ardından hayali bir durum üzerinden derin kırgınlık yaşayabilirler. Bu özellikleri, onları en çabuk incinen burçlardan biri haline getiriyor.

