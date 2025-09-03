Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, sürekli kırgınlık yaşayan ve çevresinden kolayca etkilenen burçları sıraladı. İşte o 3 burç:

Yengeç

Duygusal yapılarıyla tanınan Yengeçler, çoğu kişinin önemsemeyeceği küçük olaylarda bile kırılacak bir neden bulabilir. Onların bu tavrının temelinde, yaşadıkları olumsuzluklara tekrar tekrar dönmeleri yatar. Hatta kimi zaman acılarından beslenerek bu duyguyu derinleştirdikleri bilinir.

Akrep

Astrolojide en şüpheci burçlardan biri olan Akrepler, çoğu zaman çevresindeki insanların kendilerine karşı bir plan yaptığını düşünür. Bu düşünce, onlarda kin duygusunu tetikler. Oysa çoğu durumda bu şüphelerin asılsız olduğu ortaya çıkar ancak iş işten geçmiş olur ve ilişkiler zarar görebilir.

Terazi

Teraziler, küçük bir sözü bile büyüterek adeta büyük bir meseleye dönüştürebilir. Çoğu zaman kendilerine hitap etmeyen bir ifadeyi yanlış yorumlayabilir, ardından hayali bir durum üzerinden derin kırgınlık yaşayabilirler. Bu özellikleri, onları en çabuk incinen burçlardan biri haline getiriyor.