Ünlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni Logosu

Fransız moda devi Lacoste, 92 yıllık tarihinde ilk kez ikonik timsah logosunu değiştirdi. Bu özel değişiklik, marka elçisi Novak Djokovic için yapıldı. Yeni logoda "Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen keçi figürü kullanıldı.

Fransız giyim devi Lacoste, 92 yıllık tarihinde ilk kez ikonik logosunu değiştirme kararı aldı. Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki 'Timsah' lakabını onurlandırmak için polo tişörtlerine işlenen yeşil timsah figürü, markanın en güçlü simgelerinden biriydi. Ancak ABD Açık için hazırlanan özel koleksiyonda bu kez farklı bir logo tercih edildi.

DJOKOVIC’E ÖZEL "G.O.A.T." LOGOSU

Lacoste, uzun süredir marka elçisi olan Sırp tenisçi Novak Djokovic için tasarladığı 5 parçalık kapsül koleksiyonda timsah yerine "G.O.A.T." (Greatest of All Time- Tüm Zamanların En İyisi) logosuna yer verdi. Bu özel logoda timsah yerine keçi figürü kullanıldı. Markadan yapılan açıklamada, "Keçi, timsahtan daha sevimli olabilir ancak Djokovic’in azmi, kazanma arzusu ve korttaki mükemmelliğini temsil ediyor" denildi.

TARİHİ LOGOYA İSTİSNA

Normal şartlarda Lacoste’un marka kuralları timsah logosunun değiştirilmesine izin vermiyor. Ancak Djokovic’in kariyerine ve 24 Grand Slam şampiyonluğu ile elde ettiği rekorlara saygı duruşunda bulunmak için bu özel istisna yapıldı.

CEO’DAN AÇIKLAMA

Lacoste CEO’su Thierry Guibert, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Bu süreçte 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Korttaki başarılarının yanı sıra, azmi ve değerleri markanın büyümesine de katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"G.O.A.T." TERİMİNİN KÖKENİ

"Greatest of All Time" yani "Tüm zamanların en iyisi" kısaltması, sporun efsane isimleri Michael Jordan, Tiger Woods ve Pelé gibi isimler için kullanılıyordu. Günümüzde ise bu unvan, tenis tarihinde zirvede yer alan Djokovic için tercih ediliyor.

