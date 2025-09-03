Türklerin Gözü Kapalı Aldığı Otomobil Rengi Açıklandı

Araç seçiminde motor gücü, donanım ya da fiyat kadar rengin de belirleyici bir rol oynadığı biliniyor. Hem estetik görünüm hem de ikinci el piyasasındaki değeri doğrudan etkileyen renk tercihlerinde Türkiye’de dengeler değişti. TÜİK’in 2025 yılı verileri, sürücülerin artık beyaz renkten uzaklaşarak farklı tonlara yöneldiğini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak–Temmuz 2025 dönemine ilişkin verilerine göre, bu süreçte trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 aracın yüzde 40,2’si gri oldu. Böylece gri, Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil rengi unvanını aldı. Uzun yıllardır zirvede yer alan beyaz, yüzde 24,4’lük payla ikinci sıraya gerilerken, siyah yüzde 13,8 ile üçüncü basamakta yer aldı.

CANLI RENKLERİN TERCİHİ SINIRLI

Kırmızı, yeşil, sarı ve turuncu gibi daha dikkat çekici renkler ise toplam satışlarda sınırlı bir pay elde etti. Türkiye’deki tercihler, Avrupa genelinde de görülen nötr tonlara yönelme eğilimiyle paralellik gösterdi.

MAVİYE OLAN İLGİ ARTIYOR

Bununla birlikte mavi, sürücüler arasında dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Toplam satışların yüzde 11,6’sını oluşturan mavi araçlar, canlı renkler içinde açık ara öne çıktı. Uzmanlara göre Türkiye’de maviye olan ilgi, Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor.

EKONOMİK AÇIDAN DA ÖNEMLİ

Renk seçiminin yalnızca estetik değil, ekonomik açıdan da önem taşıdığı vurgulanıyor. Uluslararası bir araştırmaya göre, otomobil rengi ikinci el değerinde üç yıl içinde 5 bin doların üzerinde fark yaratabiliyor.

