Velilerin Cebine Ağır Darbe! İstanbul'da Okul Servislerine Dev Zam Kapıda

Okulların açılmasına günler kala İstanbul’da velileri yakından ilgilendiren yeni bir zam tartışması gündeme geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam talep ettiklerini açıkladı.

EN KISA MESAFE 3 BİN 800 LİRA OLABİLİR

Ocak ayında güncellenen mevcut fiyatların, dokuz ayda yaşanan maliyet artışları karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Sinar, talep edilen zammın kabul edilmesi halinde en kısa mesafe için ödenecek ücretin 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya yükseleceğini söyledi. Bu artış, özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesine ek yük getirecek.

"MALİYETLER YÜZDE 40 ARTTI"

Sinar, zam oranının veliler açısından yüksek görünebileceğini kabul etti ancak sektörün yakıt, bakım, sigorta ve işçilik giderleri nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Sinar, "Geçen seneden bu yana araç bakımı, sigorta, yedek parça ve işçilik maliyetleri yüzde 40’ın üzerinde arttı. İstediğimiz zam aslında makul" dedi.

GÖZLER 8 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin iptal edilmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini hatırlatan Sinar, taleplerinin 8 Eylül’de yapılacak belediye meclisi toplantısında görüşüleceğini aktardı.

"60 BİN LİRAYLA MASRAFLARIMIZI KARŞILAMAK ZOR"

Örnek hesap da yapan Sinar, "Bir servis aracı en fazla 15 öğrenci taşıyabiliyor. Zam talebimiz kabul edilirse en yüksek ücretle 4 bin liradan 60 bin lira gelir elde edilecek. Bu parayla aracın masrafları, kasko, sigorta ve kışlık lastik gibi giderleri karşılayıp ayrıca ev geçindirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi