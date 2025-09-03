Velilerin Cebine Ağır Darbe! İstanbul'da Okul Servislerine Dev Zam Kapıda

İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi gündeme geldi. Kabul edilirse en kısa mesafe için ödenecek ücret 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya çıkacak. Bu artış, özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesinde yeni bir yük oluşturacak.

Son Güncelleme:
Velilerin Cebine Ağır Darbe! İstanbul'da Okul Servislerine Dev Zam Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okulların açılmasına günler kala İstanbul’da velileri yakından ilgilendiren yeni bir zam tartışması gündeme geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam talep ettiklerini açıkladı.

EN KISA MESAFE 3 BİN 800 LİRA OLABİLİR

Ocak ayında güncellenen mevcut fiyatların, dokuz ayda yaşanan maliyet artışları karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Sinar, talep edilen zammın kabul edilmesi halinde en kısa mesafe için ödenecek ücretin 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya yükseleceğini söyledi. Bu artış, özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesine ek yük getirecek.

Velilerin Cebine Ağır Darbe! İstanbul'da Okul Servislerine Dev Zam Kapıda - Resim : 1

"MALİYETLER YÜZDE 40 ARTTI"

Sinar, zam oranının veliler açısından yüksek görünebileceğini kabul etti ancak sektörün yakıt, bakım, sigorta ve işçilik giderleri nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Sinar, "Geçen seneden bu yana araç bakımı, sigorta, yedek parça ve işçilik maliyetleri yüzde 40’ın üzerinde arttı. İstediğimiz zam aslında makul" dedi.

GÖZLER 8 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin iptal edilmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini hatırlatan Sinar, taleplerinin 8 Eylül’de yapılacak belediye meclisi toplantısında görüşüleceğini aktardı.

Velilerin Cebine Ağır Darbe! İstanbul'da Okul Servislerine Dev Zam Kapıda - Resim : 2

"60 BİN LİRAYLA MASRAFLARIMIZI KARŞILAMAK ZOR"

Örnek hesap da yapan Sinar, "Bir servis aracı en fazla 15 öğrenci taşıyabiliyor. Zam talebimiz kabul edilirse en yüksek ücretle 4 bin liradan 60 bin lira gelir elde edilecek. Bu parayla aracın masrafları, kasko, sigorta ve kışlık lastik gibi giderleri karşılayıp ayrıca ev geçindirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Güzellik Salonlarında Kriz! Kadınların Vazgeçilmezi Jel Tırnağa Yasak Geldi! Artık KullanılmayacakGüzellik Salonlarında Kriz! Kadınların Vazgeçilmezi Jel Tırnağa Yasak Geldi! Artık KullanılmayacakEkonomi

Fiyatlar 5 Yılda 10 Kat Arttı! Sürücüler Yeni Yöntemler Deniyor! 200 Bin TL Tasarruf Eden Bile VarFiyatlar 5 Yılda 10 Kat Arttı! Sürücüler Yeni Yöntemler Deniyor! 200 Bin TL Tasarruf Eden Bile VarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Okul İstanbul
Son Güncelleme:
Ünlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni Logosu Ünlü Giyim Devi 92 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi
Türklerin Gözü Kapalı Aldığı Otomobil Rengi Açıklandı Türklerin Gözü Kapalı Aldığı Otomobil Rengi Açıklandı
Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi