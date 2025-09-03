Araçlardaki Bu Gizli Düğme Yakıt Masrafını Düşürüyor

Birçok sürücünün farkında bile olmadığı bir özellik, otomobil kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. Modern araçların gösterge panellerinde yer alan “A” simgeli düğme, aracın tamamen durduğu anlarda motoru otomatik olarak kapatarak hem tüketimi azaltıyor hem de çevreye verilen zararı düşürüyor.

Araçlardaki Bu Gizli Düğme Yakıt Masrafını Düşürüyor
Bu özellik, otomobilin kırmızı ışıkta veya yoğun trafikte beklerken en fazla yakıt harcadığı anlarda devreye giriyor. Fren pedalına basılı tutulduğunda motor kendini kapatıyor, sürücü freni bıraktığında ise motor yeniden çalışarak sürüşe kaldığı yerden devam ediyor.

UZMANLARDAN TASARRUF VURGUSU

Otomotiv uzmanları, özellikle benzin ve dizel fiyatlarının yüksek olduğu bugünlerde bu sistemin günlük maliyetleri kayda değer ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca, motorun gereksiz yere çalışmasını önlediği için karbon salınımını da düşürüyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN TERCİH MESELESİ

Start/Stop sistemi araçlarda varsayılan olarak aktif geliyor ancak isteyen sürücüler tek bir düğmeyle bu özelliği devre dışı bırakabiliyor. Buna rağmen, düzenli kullanıldığında hem yakıt faturalarında hem de çevresel etkilerde gözle görülür bir azalma sağladığı ifade ediliyor.

