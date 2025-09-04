Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı
Dün 4 bin 715 TL ile rekor kıran gram altın, bugün 4 bin 674 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 694 TL, Cumhuriyet altını ise 30 bin 634 TL’den satışa sunuluyor.
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Dün 4 bin 715 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bugün 4 bin 674 TL seviyesinde işlem görüyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.
Uzmanlar, ABD’de parasal gevşeme beklentilerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtirken, yatırımcıların dikkatini ons altındaki yükselişe çevirdiği ifade ediliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
4 Eylül 2025 Perşembe gününün sabah saatlerinde güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.674,01 TL
Çeyrek altın: 7.694,00 TL
Yarım altın: 15.387,00 TL
Tam altın: 30.821,84 TL
Cumhuriyet altını: 30.634,00 TL
Gremse altın: 77.290,96 TL
Ons altın: 3.531,20 Dolar
Kaynak: Haber Merkezi