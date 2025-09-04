Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Dün 4 bin 715 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bugün 4 bin 674 TL seviyesinde işlem görüyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, ABD’de parasal gevşeme beklentilerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtirken, yatırımcıların dikkatini ons altındaki yükselişe çevirdiği ifade ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 Eylül 2025 Perşembe gününün sabah saatlerinde güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.674,01 TL

Çeyrek altın: 7.694,00 TL

Yarım altın: 15.387,00 TL

Tam altın: 30.821,84 TL

Cumhuriyet altını: 30.634,00 TL

Gremse altın: 77.290,96 TL

Ons altın: 3.531,20 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi