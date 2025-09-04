Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı

Dün 4 bin 715 TL ile rekor kıran gram altın, bugün 4 bin 674 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 694 TL, Cumhuriyet altını ise 30 bin 634 TL’den satışa sunuluyor.

Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Dün 4 bin 715 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bugün 4 bin 674 TL seviyesinde işlem görüyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.

Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı - Resim : 1

Uzmanlar, ABD’de parasal gevşeme beklentilerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtirken, yatırımcıların dikkatini ons altındaki yükselişe çevirdiği ifade ediliyor.

Altın Piyasasında Hareketlilik Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Rekor Seviyeye Yaklaştı - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 Eylül 2025 Perşembe gününün sabah saatlerinde güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.674,01 TL
Çeyrek altın: 7.694,00 TL
Yarım altın: 15.387,00 TL
Tam altın: 30.821,84 TL
Cumhuriyet altını: 30.634,00 TL
Gremse altın: 77.290,96 TL
Ons altın: 3.531,20 Dolar

Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya KoşuyorAltında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya KoşuyorEkonomi
Gram Altında 5.000 TL Yolculuğu Başladı! Uzman 'Yükseliş Daha Yeni Başlıyor' Diyerek DuyurduGram Altında 5.000 TL Yolculuğu Başladı! Uzman 'Yükseliş Daha Yeni Başlıyor' Diyerek DuyurduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Kayyım Kararı Sonrası Piyasaya Müdahale İddiası Kayyım Kararı Sonrası Piyasaya Müdahale İddiası
Piyasalarda Kayyım ve Enflasyon Sarsıntısı: ABD Bankaları Faiz Beklentilerini Aşağı Çekti ABD Bankaları Faiz Beklentilerini Aşağı Çekti
Gece Yarısı Haber Geldi! Sergen Yalçın Trabzonspor’un Eski Yıldızına İmzayı Attırıyor Mu? İlk Uçukla İstanbul’a Gelecek Trabzonspor'un Eski Yıldızı Beşiktaş'a Mı Geliyor?
Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! Türkiye'nin Giyim Devi 450 Kişiyi İşten Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Melek Mosso’dan AKP'li Namlı’ya Yanıt: 'Canımın İstediğini Giyeceğim!' Melek Mosso’dan AKP'li Namlı’ya Yanıt
Portekiz'de Katliam Gibi Kaza! Ülkede Yas İlan Edildi Portekiz'de Katliam Gibi Kaza! Ülkede Yas İlan Edildi
ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek, Tutukevinde Bulundu ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanından Haber Var