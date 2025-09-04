Döviz Cephesinde Sessiz Fırtına: Dolar İstikrarlı Yükselişte, Euro ve Sterlin Dalgalı! İşte 4 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasalarında temkinli bir tablo hakim. Özellikle ABD doları kademeli ve istikrarlı bir yükseliş eğilimiyle öne çıkarken, euro önceki gün yaşanan hareketliliğin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. İngiliz sterlini ise hafif ve sınırlı dalgalanmalarla dikkat çekiyor.

İşte 4 Eylül 2025 Perşembe güncel döviz kurları...

4 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1616 TL

Satış: 41,1667 TL

4 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,0385 TL

Satış: 48,1558 TL

4 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,4004 TL

Satış: 55,4534TL

