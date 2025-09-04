SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde

Özel hastanelerde alarm zilleri çalıyor. Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelere yapılan başvurular son yıllarda hızla düşüşe geçti. SGK’nın hasta başına yaptığı düşük ödemeler nedeniyle bazı özel hastaneler anlaşmalarını tek tek iptal ederken, iflas ve konkordato haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Son Güncelleme:
SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında özel hastanelere yapılan başvurularda son yıllarda ciddi düşüş yaşanıyor. 2015 yılında 90 milyonun üzerine çıkan başvurular, 2024 sonunda 66 milyona kadar gerileyerek 2010 yılındaki seviyenin bile altına indi. 2025’in ilk 5 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8’in üzerinde düşüş kaydedildi.

BAŞVURULAR AZALIYOR, HASTANELER ZORDA

SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde - Resim : 1

2006’da yapılan düzenlemeyle GSS’lilerin özel hastanelerden yararlanma imkanı başlamış, 2015’te rekor başvuru sayısına ulaşılmıştı. Ancak son yıllarda düşüş eğilimi dikkat çekiyor. 2010’da toplam başvuruların yüzde 26’sını oluşturan özel hastane tercihleri, 2024 sonunda yüzde 10’a kadar indi.

SGK İLE ANLAŞMALAR TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Ekonomim’den Mehmet Kaya'nı aktardığına göre bazı özel hastaneler, SGK’nın hasta başına yaptığı düşük ödemeleri gerekçe göstererek anlaşmalarını iptal etmeye başladı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ilave ücret tavanlarının düşük kalması, hastanelerin gelir kaybına yol açıyor. Özellikle küçük ölçekli hastaneler, maliyetleri karşılayamadıkları için bu yükümlülükten çekilmeye yöneliyor.

SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde - Resim : 2

10 HASTANE KONKODATO İLAN ETTİ

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, SUT fiyatlarının mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını belirterek çok sayıda hastanenin kapanma noktasına geldiğini söyledi. Namlı, yakın dönemde 10 hastanenin konkordato ilan ettiğini de hatırlattı. Çözüm olarak SUT fiyatlarının ya asgari ücret ya da yeniden değerleme oranına endekslenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ya vatandaştan fazladan ücret alınarak kurallar ihlal edilecek ya da hastaneler kapanacak. Çünkü mevcut tabloda her hasta hastaneye zarar ettiriyor" diyen Namlı, sektörün ekonomik darboğazda olduğunu vurguladı.

"ÖZEL HASTANELER YENİDEN ZENGİNLERİN HASTANESİNE DÖNÜYOR"

SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde - Resim : 3

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat da benzer bir tabloya dikkat çekerek, "2005’ten itibaren halkın hastanesi olan özel hastaneler, tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladı" dedi.

Bahat, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelere kamu hastanelerindeki gibi uzman kadrolar vermesi gerektiğini belirterek, özellikle yan dal uzmanı açığının acilen giderilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca vatandaşların kamu hastanelerine yönelmesiyle birlikte yoğunluğun arttığını, bu durumun da memnuniyeti azalttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem DeğişiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem DeğişiyorEkonomi

Ünlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni LogosuÜnlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni LogosuEkonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Özel Hastane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Son Güncelleme:
Yaz-Kış 6 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! Sadece O İlçede Verimi Rekor Kırıyor Yaz-Kış 6 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! Sadece O İlçede Verimi Rekor Kırıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesaplayıp Güzel Haberi Verdi: Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda
Beşiktaş Real Madrid’li Yıldızı Getiriyor! Sergen Yalçın Serdal Adalı’ya ‘Alın’ Emrini Verdi: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Beşiktaş'tan Real Madrid Çıkarması!
Rekora Doymayan Altında Kritik Eşik Açıldı! Dev Bankadan Ağızları Açıkta Bırakan Tahmin: Gram Altın 7 Bin TL… Gram Altında Rekor Yolda! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı