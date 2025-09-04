SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında özel hastanelere yapılan başvurularda son yıllarda ciddi düşüş yaşanıyor. 2015 yılında 90 milyonun üzerine çıkan başvurular, 2024 sonunda 66 milyona kadar gerileyerek 2010 yılındaki seviyenin bile altına indi. 2025’in ilk 5 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8’in üzerinde düşüş kaydedildi.

BAŞVURULAR AZALIYOR, HASTANELER ZORDA

2006’da yapılan düzenlemeyle GSS’lilerin özel hastanelerden yararlanma imkanı başlamış, 2015’te rekor başvuru sayısına ulaşılmıştı. Ancak son yıllarda düşüş eğilimi dikkat çekiyor. 2010’da toplam başvuruların yüzde 26’sını oluşturan özel hastane tercihleri, 2024 sonunda yüzde 10’a kadar indi.

SGK İLE ANLAŞMALAR TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Ekonomim’den Mehmet Kaya'nı aktardığına göre bazı özel hastaneler, SGK’nın hasta başına yaptığı düşük ödemeleri gerekçe göstererek anlaşmalarını iptal etmeye başladı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ilave ücret tavanlarının düşük kalması, hastanelerin gelir kaybına yol açıyor. Özellikle küçük ölçekli hastaneler, maliyetleri karşılayamadıkları için bu yükümlülükten çekilmeye yöneliyor.

10 HASTANE KONKODATO İLAN ETTİ

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, SUT fiyatlarının mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını belirterek çok sayıda hastanenin kapanma noktasına geldiğini söyledi. Namlı, yakın dönemde 10 hastanenin konkordato ilan ettiğini de hatırlattı. Çözüm olarak SUT fiyatlarının ya asgari ücret ya da yeniden değerleme oranına endekslenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ya vatandaştan fazladan ücret alınarak kurallar ihlal edilecek ya da hastaneler kapanacak. Çünkü mevcut tabloda her hasta hastaneye zarar ettiriyor" diyen Namlı, sektörün ekonomik darboğazda olduğunu vurguladı.

"ÖZEL HASTANELER YENİDEN ZENGİNLERİN HASTANESİNE DÖNÜYOR"

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat da benzer bir tabloya dikkat çekerek, "2005’ten itibaren halkın hastanesi olan özel hastaneler, tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladı" dedi.

Bahat, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelere kamu hastanelerindeki gibi uzman kadrolar vermesi gerektiğini belirterek, özellikle yan dal uzmanı açığının acilen giderilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca vatandaşların kamu hastanelerine yönelmesiyle birlikte yoğunluğun arttığını, bu durumun da memnuniyeti azalttığını dile getirdi.

