KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ücretlerini açıkladı. Ücretlere yüzde 40’lık zam yapıldığı görüldü. Yeni tarifeye göre en düşük oda ücreti 750 TL, en yüksek oda ücreti ise 1250 TL oldu. Başvurular 6 Eylül’e kadar alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın duyurduğu KYK yurt başvuruları devam ederken, öğrencileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yurt ücretleri belli oldu. Ücretlerde geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış yapıldığı görüldü. KYK yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar devam edecek.
Bakanlık tarafından paylaşılan yeni tarifeye göre oda tiplerine göre belirlenen fiyatlar şöyle oldu:
Birinci tip oda: 750 TL
İkinci tip oda: 850 TL
Üçüncü tip oda: 850 TL
Dördüncü tip oda: 1050 TL
Beşinci tip oda: 1150 TL
Altıncı tip oda: 1250 TL
Geçen yılki fiyat listesi ise şu şekildeydi:
Birinci tip oda: 517,50 TL
İkinci tip oda: 607,50 TL
Üçüncü tip oda: 607,50 TL
Dördüncü tip oda: 720 TL
Beşinci tip oda: 765 TL
Altıncı tip oda: 855 TL
2 Eylül'de başvuruların başladığını duyuran Bakan Bak, açıklamasında, "An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
