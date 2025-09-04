KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ücretlerini açıkladı. Ücretlere yüzde 40’lık zam yapıldığı görüldü. Yeni tarifeye göre en düşük oda ücreti 750 TL, en yüksek oda ücreti ise 1250 TL oldu. Başvurular 6 Eylül’e kadar alınacak.

Son Güncelleme:
KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın duyurduğu KYK yurt başvuruları devam ederken, öğrencileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yurt ücretleri belli oldu. Ücretlerde geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış yapıldığı görüldü. KYK yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar devam edecek.

KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife... - Resim : 1
KYK yurt ücretlerinde yeni tarife belli oldu

Bakanlık tarafından paylaşılan yeni tarifeye göre oda tiplerine göre belirlenen fiyatlar şöyle oldu:

Birinci tip oda: 750 TL
İkinci tip oda: 850 TL
Üçüncü tip oda: 850 TL
Dördüncü tip oda: 1050 TL
Beşinci tip oda: 1150 TL
Altıncı tip oda: 1250 TL

Geçen yılki fiyat listesi ise şu şekildeydi:

Birinci tip oda: 517,50 TL
İkinci tip oda: 607,50 TL
Üçüncü tip oda: 607,50 TL
Dördüncü tip oda: 720 TL
Beşinci tip oda: 765 TL
Altıncı tip oda: 855 TL

KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife... - Resim : 2
KYK yurt ücretleri geçen yıla göre yüzde 40 zamlandı

2 Eylül'de başvuruların başladığını duyuran Bakan Bak, açıklamasında, "An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca Öğrenci Bekliyordu: KYK Yurt Başvuruları BaşladıMilyonlarca Öğrenci Bekliyordu: KYK Yurt Başvuruları BaşladıGüncel
Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiÖzel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osman Aşkın Bak KYK
Son Güncelleme:
Google Davasında Kritik Karar Çıktı: Satılıyor mu? Google Davasında Kritik Karar Çıktı: Satılıyor mu?
İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı! Bundan Sonra Yasaklandı, Bunu Yapana Büyük Ceza Kesilecek İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı
Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak
SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde SGK Anlaşmaları Tek Tek İptal Ediliyor! Özel Hastaneler İflasın Eşiğinde
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti