KYK Yurt Ücretleri Açıklandı: Yüzde 40 Zam Geldi! İşte Yeni Tarife...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın duyurduğu KYK yurt başvuruları devam ederken, öğrencileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yurt ücretleri belli oldu. Ücretlerde geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış yapıldığı görüldü. KYK yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar devam edecek.

KYK yurt ücretlerinde yeni tarife belli oldu

Bakanlık tarafından paylaşılan yeni tarifeye göre oda tiplerine göre belirlenen fiyatlar şöyle oldu:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL

Geçen yılki fiyat listesi ise şu şekildeydi:

Birinci tip oda: 517,50 TL

İkinci tip oda: 607,50 TL

Üçüncü tip oda: 607,50 TL

Dördüncü tip oda: 720 TL

Beşinci tip oda: 765 TL

Altıncı tip oda: 855 TL

KYK yurt ücretleri geçen yıla göre yüzde 40 zamlandı

2 Eylül'de başvuruların başladığını duyuran Bakan Bak, açıklamasında, "An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

