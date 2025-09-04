Her Markette Satılıyordu: Rekabet Kurulu Düğmeye Bastı! 39 Marka Mercek Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurulu, süt sektöründe faaliyet gösteren 39 şirket hakkında soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, özellikle uzun süredir tartışma konusu olan "süt karşılığı yem" uygulamasına ilişkin önemli tespitlere yer verildi.

ZORUNLULUĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Açıklamada, bazı sanayicilerin çiğ süt aldıkları üreticilere, sütü ancak kendi sattıkları yemleri satın almaları şartıyla alacaklarını dayattığı belirtildi. Bu uygulamanın gönüllülük esasına göre yürütülmesi gerekirken zorunluluğa dönüştüğü ifade edildi. Ayrıca yem fiyatlarının piyasanın üzerinde belirlendiği, sütün ise düşük fiyatlardan alındığı ve ödemelerin üretici aleyhine geciktirildiği aktarıldı.

39 MARKA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında 39 firma hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu. Rekabet Kurulu, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağını, gönüllü olarak yem almak isteyenlerin ise marka veya miktar konusunda herhangi bir dayatmaya maruz kalamayacağını vurguladı.

Buna göre, Çiğ Süt Üretim Sözleşmeleri’nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulması zorunlu olacak. Kurallara aykırı davranan sanayicilere idari para cezası kesilecek. Ayrıca firmalar, üreticilere haklarını açıkça anlatan bilgilendirme metnini iletmekle yükümlü tutulacak.

ÜRETİCİNİN PAZARLIK GÜCÜ ARTIRILACAK

Kurulun aldığı bu kararlarla amaçlanan, çiğ süt üreticilerinin pazarlık gücünü artırmak ve haksız şartlara maruz kalmalarını engellemek olarak açıklandı.

Öte yandan, soruşturma kararlarının ilgili firmaların kesin olarak kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediği, süreç sonunda ihlal tespit edilirse yaptırım uygulanacağı da belirtildi.

Rekabet Kurumunun soruşturma açtığı süt markaları ise şu şekilde:

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ, Akpınar Süt AŞ

Altınköy Gıda San. ve Tic. AŞ

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti

Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Biçenler Süt Tarım ve Hayv. Ürün. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ

Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ

Güneydoğu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ

İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Kelebek Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Konsüt Gıda AŞ

Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Muratbey Gıda San. ve Tic. AŞ

Mustafa Özlek Süt Ürünleri İmalatı Mandıra İşletmeciliği Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt İşleri

Öz Göçerler Süt Gıda Hayvancılık Tar. Orm. Pet. Teks. Oto. Day. Tük. Mam. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti

Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Öztadım Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti

Özüçler Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ / Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ

Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ, Rella Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Rodos Süt Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti

Sek Süt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ

Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ

Teksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. ve Paz. AŞ

Uğuray Süt AŞ

Yelken Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Yörük Süt AŞ, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ

Kaynak: AA