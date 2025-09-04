LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar....

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Leman dergisinde, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlandığı iddiasıyla yürüyülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

İddianamede eser sahibinin 7 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: İHA