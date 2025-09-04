LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar....

LeMan Dergisi soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Son Güncelleme:
LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar....
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Leman dergisinde, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlandığı iddiasıyla yürüyülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

İddianamede eser sahibinin 7 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

LeMan Dergisi Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 5'e YükseldiLeMan Dergisi Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 5'e YükseldiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İddianame Soruşturma
Son Güncelleme:
Forum AVM’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Suçüstü Yakalandı Forum AVM’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Suçüstü Yakalandı
Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti
Muhabbet Kuşunu Konuşturmak İşte Bu Kadar Kolay! Kuşunuz Kısa Sürede Bülbül Gibi Şakımaya Başlıyacak Muhabbet Kuşunu Konuşturmak İşte Bu Kadar Kolay! Kuşunuz Kısa Sürede Bülbül Gibi Şakımaya Başlıyacak
Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor Süper Lig Devinden Sörloth Bombası
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar