LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürüne Tutuklama Talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatürde dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan derginin işletme müdürü Ali Yavuz, grafik tasarımcı Cebrail Okcu, karikatürist Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde yurtdışında olduğu tespit edilen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları’nın Marsilya-İstanbul seferini yapan uçağıyla ülkeye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, daha sonra adliyeye sevk edildi. İfadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kaynak: İHA