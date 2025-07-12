Turka Motosikletçiler İçin de Harekete Geçti! Muayene İstasyonu Sayısı İki Katına Çıkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihalesini kazanan MOİ Ortak Girişim Grubu’nun araç muayene markası Turka, motosikletçiler için de pratik çözümler sunmayı hedefliyor. Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunları da belirleyecek ve uygun çözümler sunacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2025 Şubat verilerine göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 6 milyon 329 bini aştığı belirtilirken, beş ilde de otomobil sayısını geçtiği kaydedildi. Bu gelişmeyle motosiklet muayenesi de daha da önemli hale geldi.

Turka’nın motosiklet sürücüleri için de kolaylaştırıcı adımlar atacağı öğrenilirken, MOI Ortak Girişim Grubu’nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile işleteceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için harekete geçtiği bildirildi. Turka’nın motosikletçilere özel araç muayene istasyonlarını iki katına çıkaracağı belirtildi.

Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, tüm araçlar için ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini vurguladığı açıklamasında, “İstasyonlarımızın faaliyete geçeceği 15 Ağustos 2027 öncesinde gerekli araştırmaları da yapıyoruz. Türkiye’de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Dolayısıyla bu illerde sadece motosikletlerin gidebileceği araç muayene istasyonları kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca toplamda da motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk etapta 11’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Salman; hızlı, verimli ve insan odaklı devam edeceklerinin altını çizerek, “Motosiklet muayenesinde niteliksel olarak da iyileştirmeler yapacağız. Muayene ekipmanlarında yapacağımız iyileştirmeler ile motosiklet muayene istasyonları dışındaki tüm sabit istasyonlarda da hizmet vereceğiz. Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunları da belirleyecek ve uygun çözümler sunacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi