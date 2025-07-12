Datça'dan Güzel Haber: Toplatılan Yaban Eşekleri Artık Özgür...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Datça ilçesinde, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla belediye tarafından toplanan 6 yaban eşeği için sosyal medyada büyük bir kamuoyu tepkisi oluştu. Hayvanseverler durumu eleştirirken, Datça Belediyesi’nden güzel haber geldi, eşeklerin doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi.

Datça Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran 2025 tarihinde tehlike arz ettikleri gerekçesiyle bayıltılarak toplanan yaban eşeklerinin, gerekli bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındığı bildirildi. Açıklamada, eşeklerin belediye veteriner hekimi gözetiminde sağlıklı bir şekilde beslendiği ve sahiplendirilmeleri yönünde yapılan çalışmaların güvenlik ve hayvan refahı açısından uygun bulunmadığı ifade edildi.

VETERİNE GÖZETİMİNDE SALINDILAR

Belediye, 4 Temmuz’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, eşeklerin tekrar doğaya bırakılacağını bildirdi. Yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, biri hamile olan 6 yaban eşeği, ana yollardan uzak ve su kaynaklarının bulunduğu bir alana, Kent Konseyi ve belediye veterinerinin gözetiminde salındı.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, "İl Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla belediyemizce 18 Haziran 2025 tarihinde toplanmak zorunda kalınan ve o günden bu yana sağlıklı bir şekilde bakımları sağlanan 6 yaban eşeği bugün itibarıyla doğaya salındı. Ekiplerimizin refakatiyle, Kent Konseyi ve veteriner gözetiminde transfer ve salınma işlemi sorunsuz şekilde tamamlanmış, biri hamile 6 eşek, ana yoldan uzak ve su kaynağının bulunduğu doğal ortamlarına sağlıklı bir şekilde bırakılmışlardır" denildi.

Kaynak: ANKA