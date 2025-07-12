Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

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Elazığ'da merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta yabancı uyruklu bir kadın evde doğurduğu bebeğini, evinin önünde bulunan çöp konteynerine attı. Ardından etrafı kolaçan eden kadın tekrar eve girdi. Kadının çöpe bir şey attığını gören ve ağlama sesi duyan mahalle esnafları, gidip baktığında konteyner içerisinde çıplak halde yeni doğmuş bebeği gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından konteynerden alınan ve battaniyeye sarılan bebek, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, kadını evinde gözaltına aldı. Kanaması olan kadın da polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA