Gece Çıkan Aile İçi Kavga Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Eskişehir'de bir aile içerisinde çıkan ve komşunun karıştığı kavga bekçi ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gece Çıkan Aile İçi Kavga Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
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Eskişehir Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 2 katlı bir evin 2'nci katında oturan aile içerisinde henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

İddiaya göre; kavgaya karışan bir erkek, bekçi ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından, "Kim ihbarda bulundu?" diyerek çevresine tehditler savurdu. Bunun üzerine, bahse konu şahıs ile komşusu arasında kavga çıktı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından taraflar bekçilerin müdahalesiyle ayrıldı. Kavgaya karışan şahıslar birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmazken, 1 kişiye idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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