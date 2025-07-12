LGS’de 'Usulsüzlük' İddiaları Gündeme Gelmişti! Milli Eğitim Bakanlığı Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavla ilgili "usulsüzlük" iddiaları ortaya atılmıştı. Özellikle 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması, bazı çevrelerce şüpheyle karşılanmış ve sınavın güvenilirliğine yönelik iddialar gündeme taşınmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialara karşı detaylı bir açıklama yayımlayarak sürecin şeffaf ve denetime açık şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, 15 Haziran 2025’te hem yurt içinde hem yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlenen LGS merkezi sınavının, öğretmen ve idarecilerin yoğun çabasıyla sorunsuz tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada sınavın, 8. sınıf müfredatına uygun biçimde akademisyenler, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığı belirtildi.

Bakanlık, 719 öğrencinin tam puan almasını, ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, objektif bir sınav sürecinin doğal sonucu olarak nitelendirdi. Öte yandan iddialara konu olan bu sayı üzerinden sınavın güvenilirliğini sorgulayan söylemlerin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

'AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN, UYDURMA...'

Bakanlık, öğrenci ve velilerin duygularını istismar ederek çıkar elde etmeye çalışan bazı kişi ve grupların, kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade ederek, “’Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz’ tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp ‘Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var’ gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tüm açıklamalara rağmen kamuoyunu yanıltıcı söylemleri sürdüren kişiler hakkında yasal süreç başlatıldığını duyuran MEB, kamuoyuna çağrıda bulunarak sürece ve öğrencilerin emeğine gölge düşürecek yanlış bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Açıklamanın sonunda MEB, LGS dâhil tüm sınav süreçlerinin büyük bir özenle yürütüldüğünü vurgulayarak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin hakkını korumanın en büyük önceliklerinden biri olduğunu yineledi. Ayrıca, empati çağrısında bulunarak, çocukların duyguları üzerinden siyasi ya da şahsi çıkar sağlamaya çalışmanın vicdani sorumluluğunu herkesin gözden geçirmesi gerektiği ifade edildi.