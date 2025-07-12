Helvayı Yiyenler Hastanelik Oldu, Marketlerden Apar Toplatıldı

Türkiye'den Polonya'ya gönderilen helvalarda Salmonella bakterisi tespit edildi. Helvayı yiyen 3 kişi hastanelik olurken, söz konusu ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Helvayı Yiyenler Hastanelik Oldu, Marketlerden Apar Toplatıldı
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Türkiye’den Polonya’ya ihraç edilen helvalarda ölümcül bir bakteri olan Salmonella tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) insan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalara yer verilirken bu listede Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen ürünler de zaman zaman kendisine yer buluyordu.

Antep fıstığından fındığa, kuru incirden kayısıya kadar pek çok ürün kalemindeki tehlikeler bu listede yer buluyordu.

Son olarak Polonya’nın Türkiye’den aldığı helvalarda Salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi. RASFF’ta yapılan bildirimde 13 Haziran’da söz konusu helvaları tüketen 3 yetişkinde 3 saat sonra gastrointestinal semptomlar görüldüğü kaydedildi.

Helvayı Yiyenler Hastanelik Oldu, Marketlerden Apar Toplatıldı - Resim : 1

Ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verildi.

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