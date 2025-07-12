Hatay'da Motosikletli Kurye Kaza Yaptı, 1 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli kurye ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'da Motosikletli Kurye Kaza Yaptı, 1 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde U dönüşü yapmak isteyen beyaz otomobile, o sırada seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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