Fenomenlerin Kavgası Karakolda Bitti: Sosyal Medyadan Sözleşip, Sokakta Kavga Ettiler

Üsküdar’da sosyal medyada başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. “SolKanatEnes” adlı hesabın sahibi ile bir başka yüksek takipçili hesap sahibi, randevulaşarak karşı karşıya geldi. Aralarındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki fenomen gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Üsküdar’da sosyal medyada başlayan bir tartışma, fiziki kavgaya dönüştü. “SolKanatEnes” kullanıcı adlı E.E. (21) ile Meto ismiyle bilinen M.C.T. (24) adlı sosyal medya kullanıcıları, internette birbirlerine hakaret ettikten sonra yüz yüze görüşmek üzere Mimar Sinan Mahallesi'nde buluştu.

Fenomenlerin Kavgası Karakolda Bitti: Sosyal Medyadan Sözleşip, Sokakta Kavga Ettiler - Resim : 1

Planlanan bu görüşme kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki isim birbirlerine yumruklarla ve tekmelerle saldırdı.

Fenomenlerin Kavgası Karakolda Bitti: Sosyal Medyadan Sözleşip, Sokakta Kavga Ettiler - Resim : 2

MAHALLELİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı ve araya girmeye çalışanların güçlükle ayırdığı anlar yer aldı. Kavganın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Fenomenlerin Kavgası Karakolda Bitti: Sosyal Medyadan Sözleşip, Sokakta Kavga Ettiler - Resim : 3

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden taraflar olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındıktan sonra taraflar emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan E.E. ve M.C.T., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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