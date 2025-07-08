Fenomenlerin Kavgası Karakolda Bitti: Sosyal Medyadan Sözleşip, Sokakta Kavga Ettiler

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Üsküdar’da sosyal medyada başlayan bir tartışma, fiziki kavgaya dönüştü. “SolKanatEnes” kullanıcı adlı E.E. (21) ile Meto ismiyle bilinen M.C.T. (24) adlı sosyal medya kullanıcıları, internette birbirlerine hakaret ettikten sonra yüz yüze görüşmek üzere Mimar Sinan Mahallesi'nde buluştu.

Planlanan bu görüşme kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki isim birbirlerine yumruklarla ve tekmelerle saldırdı.

MAHALLELİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı ve araya girmeye çalışanların güçlükle ayırdığı anlar yer aldı. Kavganın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden taraflar olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındıktan sonra taraflar emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan E.E. ve M.C.T., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA