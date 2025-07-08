Gençlerin Vazgeçilmez İçeceğinde Gizli Tehlike! İçinde Enerji Değil Felaket Var

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Son yıllarda tüketimi artan enerji içeceklerindeki bilinmeyen tehlikesi endişe yarattı. Diş hekimleri enerji içeceklerinin yüksek miktarda şeker, asit ve kafein içerdiğine dikkat çekerken bir yeni uyarı daha geldi.

'DİŞLERİMİZİ ERİTİR'

Uzman Diş Doktoru Hüseyin Ceylan “Son 10-15 yıldır hayatımıza giren bu içeceklerin tüketimi gittikçe artmaktadır. Enerji içeceklerini sınava hazırlanan gençler, uzun odaklı çalışan gençler daha çok tercih ediyor. Gece kulüpleri gibi yerlerde de yine gençler tarafından çeşitli karışımlar ve kokteyller halinde tüketilirler. Enerji içecekleri dişlerimizi eriten ve enerji verdiğini iddia eden yalancılardır” dedi.

'ENERJİ VERMEZ, SADECE UYARICIDIR'

Ceylan, şöyle uyardı: Enerji içeceğinin içinde yaklaşık 35-40 gram yani 7 ila 8 kesme şekere eşdeğer yüksek fruktozlu mısır şurubu bulunur. Ayrıca 80 ila 200 gram arası kafein ve günlük ihtiyacın 20 katı kadar B vitamini içerir. Bu fazla miktardaki B vitamini böbrekler tarafından vücuttan atılır ve insana hiçbir faydası yoktur. İçerdiği şeker de doğrudan enerji patlaması yapacak bir şeker değildir. Enerji içecekleri enerji vermez, sadece uyarıcıdır. Bu içecekler enerji sağlamadığı gibi asidik pH değerine sahiptir ve içerdiği yoğun şeker nedeniyle de diş çürümesinde etkin rol oynar. Yüksek asidik seviyeleri diş minesini parçalar ve dişlerde hassasiyete neden olur.

ZARARLAR GERİ DÖNÜŞÜMSÜZDÜR

Enerji içeceklerini dişlere verdiği zararların geri dönüşümsüz diş kayıplarına yol açtığını belirten Ceylan şöyle konuştu: Enerji vaadiyle sunulan bu içeceklerin diş sağlığı üzerindeki zararları bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Dişlere verdiği zararlar geri dönüşümsüzdür. Diş çürükleri, diş minesi erozyonu, diş çürüğüne bağlı hassasiyet ve diş eti hastalıklarına sebebiyet verirler. Özellikle küçük yaşta tüketilmeleri, çocuklarda süt dişleriyle birlikte çıkacak olan daimi dişlerin de erken yaşta kaybedilmesine yol açar. Bu içecekler dişlerde kırılma ve aşınma gibi tedaviyle geri döndürülemeyecek sonuçlara neden olur. Erken yaşta kaybedilen dişlerin yerine yapılacak tedavileri de olumsuz etkiler.

Kaynak: İHA