Sokak Ortasında Silahlı Kavga

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre saat 23.30 sıralarında cadde üzerinde karşılaşan iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Ateş eden kişi ise bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın zanlısının yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA