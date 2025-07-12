Üzerindeki Uyuşturucularla Yakalandı, Jandarmadan Kaçamadı

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Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Motorlu Asayiş Timi tarafından Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar esnasında durdurulan S.O. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 tablet içerisinde 9 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. S.O. isimli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA