İzmir'de Uyuşturucu Art Arda Operasyonları

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İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerince kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası savcılık koordinesinde harekete geçti.

Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Aynı ilçede bir başka araçta narkotik köpeği ‘Poine' ile yapılan aramada da 1 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. S.M. isimli şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA