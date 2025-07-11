LGS’de Tam Puan Alan Öğrenci Hayalini Açıkladı: 'Tıp Eğitimi Almak İstiyorum'

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Elazığ'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Zümra Keklik, doktor olmanın hayalini kuruyor.

TAM PUAN ALDI

Mezre Ortaokulu öğrencisi Keklik, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Keklik, AA muhabirine, anne ve babasının desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Sınava hazırlık sürecinde her gün çözdüğü soru sayısını artırdığını anlatan Keklik, çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

'BAŞARIMIN SIRRI AİLEM'

Keklik, "Başarımın sırrı ailemin ve öğretmenlerimin desteği ile düzenli çalışmak. Böyle olunca son sınıfta çok fazla çalışmama, kendimi yormama gerek kalmadı. Stres yapmadım. Kendime güvenim tamdı. Yapabileceğime inanıyordum. Gurur duydum kendimle. Ülkeme yararlı bir mesleğe sahip olmak, tıp eğitimi almak istiyorum. Hayallerime en iyi şekilde ulaşmama yardımcı olacak bir fen lisesine gitmek istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA