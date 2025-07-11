İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, örgütlü şekilde yasa dışı silah ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüte ait ev, iş yeri, depo, araç ve atölyelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 78 tabanca, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, 1 adet kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İmamoğlu'nun Davasında Flaş Gelişme İmamoğlu'nun Davasında Flaş Gelişme
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Diyarbakır'da Firari 4 Şahıs Yakalandı Diyarbakır'da Firari 4 Şahıs Yakalandı
Bugün Kötü Düşüncelerden Uzak Durmanız Gereken 3 İşaret Bugün Kötü Düşüncelerden Uzak Durmanız Gereken 3 İşaret
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak