Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüphelinden 2'si tutuklandı.

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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşi Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

G.A'nın ikametinde ve L.Y'nin işletip ikamet ettiği otelde yapılan aramada, 410 gram skunk maddesi, 3 fişek içerisinde 6 gram metamfetamin maddesi, 45 uyuşturucu hap, sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş 110 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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