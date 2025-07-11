Hemzemin Geçitte Facia! Tren Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli’de hemzemin geçitten geçmek isterken trenle çarpışan 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza...

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Hemzemin Geçitte Facia! Tren Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli’de hemzemin geçitten geçmek isterken trenle çarpışan 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bozkurt ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Bayram Ali Kocakaya (68), hemzemin geçitten geçmek istediği sırada yük gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam motosikletten savrulurken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayram ali Kocakaya, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram Ali Kocakaya’nın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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