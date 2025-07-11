Uşak Belediye Başkanı'ndan Halka Su Uyarısı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kentsel dönüşüm TOKİ bölgesinde hizmet veren galerici esnafıyla bir araya geldi.

Esnafa su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Yalım, "Özellikle her vatandaşımızın evinde kullandığı suyu tasarruflu kullanması, gereksiz yere su kullanılmaması ve israftan kaçınılması her şeyden önemli. Ben herkesi evde eşini ve çocuklarını bu konuda bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya davet ediyorum. Muslukları kesinlikle gereksiz yere açık bırakmayalım ve suyumuzu koruyalım. Ne kadar az harcarsak o kadar uzun süre suyumuz kalır" dedi.

SU UYARISI

Belediye Başkanı Özkan Yalım, TOKİ bölgesinde hizmet veren galerici esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ile birçok konuda görüşme yapan Yalım, özellikle su tasarrufu ve suyun dikkatli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu. Barajdaki suyun yüzde 10 seviyesinin altına düştüğünü belirten Başkan Yalım, Uşak’ta yaşayan çocuk, genç, yaşlı herkesin su tasarrufu konusunda bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

'BİTECEĞİNİ ÖNGÖRDÜK'

Giderek azalan yağışlar ve mevsim normallerinde beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle azalan içme suyu rezervlerinin yeni kaynaklarla beslenmesi için kıştan beri içme suyu kuyusu açtırdıklarını dile getiren Yalım, "Biz suyumuzun biteceğini öngördük ve 11 adet kuyu açtık, şu an 40’a yakın kuyumuz var, ancak bu tabi ki tek başına yeterli bir çözüm olmayacaktır. Dün itibariyle kentimizin bazı mahallelerinde su kesintileri yapmaya başladık. Önümüzdeki hafta da bazı noktalarda su kesintisi yapmak durumunda kalacağız" dedi.

Kaynak: AA