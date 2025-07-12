Muğla Milas’ta Tarım Arazisinde Yangın

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve yangın söndürme ekipleriyle müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA