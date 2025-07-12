Akran Zorbalığı Can Aldı! 10 Yaşındaki Yusuf Yaşam Mücadelesini Kaybetti: Aynı Ailede Bir Yıl Arayla Aynı Acı...

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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda 28 Mayıs’ta korkunç bir olay meydana gelmişti. 10 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf ile sınıf arkadaşı İ.Ç. arasında çıkan tartışma sonucu arkadaşı tarafından boğazı sıkıldıktan sonra fenalaşan Yusuf yere yığılmıştı.

45 GÜN SONRA ACI HABER

Okulda öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Sınıf arkadaşı İ.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edilmişti. O günden bu yana yaşam mücadelesi veren Yusuf, 45 gün sonra hayatını kaybetti.

AĞABEYİ DE OKULDA ÖLDÜ

Yusuf’un ölümü eğitim camiasında ve kentte derin üzüntüye neden oldu. Taşkın ailesi ise bu acıyı ikinci kez yaşıyor. Geçen yıl nisan ayında Yusuf’un 8. sınıf öğrencisi ağabeyi Mustafa Taşkın da okul kantininde bir arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası fenalaşmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mustafa’nın ölüm nedeninin kalp ritim bozukluğu olduğu açıklanmıştı. Aynı aileden iki kardeşin okul ortamında yaşamını yitirmesi, okul güvenliği ve psikolojik destek ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Küçük Yusuf'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzerine ailesi tarafından Akşehir ilçesine Altuntaş Mahallesine götürüldü. Yusuf için Altuntaş Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Yusuf'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında, geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Taşkın'ın mezarının yanına defnedildi.

'HAYATIMIZIN FİNALİ OLDU'

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan acılı baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bizim hayatımız filmmiş, finali oldu. Filmin sonunda altında bitince final yazıyor, tekrarı yok. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "Her şeyin bittiği an. Söylenecek kelime yok, gördüğünüz gibi. Kardeşim iki evladını yan yana aynı vakadan toprağa verdi. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA