Minik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti Yaşadı

Konya’da ilkokul arkadaşının boğazını sıkması sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakında tedavisi devam eden 10 yaşındaki Yusuf’un babası Ramazan Taşkın, geçen yıl bir çocuğunu ‘akran zorbalığı’ nedeniyle kaybettiğini anlattı. Acılı baba ‘Ambulans 20 dakika geç geldi. Ben evimden buraya 3 dakikada gelebiliyorsam, ambulans neden geç geldi?’ diyerek isyan etti.

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Konya’nın Selçuklu ilçesinde ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, arkadaşının saldırısına uğramış, boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Minik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan minik Yusuf’un babası Ramazan Taşkın, tv100 ekranlarında oğlunun başına gelenler sonrasında yaşananları tek tek anlattı.

Minik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti Yaşadı - Resim : 2

Acılı baba, korkunç olay sonrasında müdahalede geç kalındığını belirterek ‘Eşimde bende hastanede yoğun bakımın önünde çaresizce bekliyoruz. Yetkililere tekrar sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Ambulans 20 dakika geç geldi. Ben evimden buraya 3 dakikada gelebiliyorsam, ambulans neden geç geldi? Oğlumun beynine oksijen geç gitti’ sözleriyle tepki gösterdi.

Minik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti Yaşadı - Resim : 3

Baba Ramazan Taşkın, olay sırasında nöbetçi olan öğretmenden de okuldan da şikayetçi olacağını söyledi.

Acılı baba, geçen yıl 14 yaşındaki oğlunun uğradığı akran zorbalığı sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini de açıkladı. Taşkın, tüm sorumluların cezalandırılmasını, bu tür olayların başka çocukların başına gelmemesini istediğini söyledi.

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Kaynak: TV100

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