Tutuklanan Volkan Uçak'ın Avukatından Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarına ait sistemlere yasa dışı erişim sağlanarak sahte üniversite ve sürücü belgeleri üretildiği öne sürülmüştü. Bu kapsamda 27 Mayıs’ta başlatılan operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamuoyunda “doktor” olarak tanınan Volkan Uçak’ın da bulunduğu 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uçak’ın diplomasının sahte olduğuna dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“HİÇBİR MAĞDURİYET YAŞATILMADI”

Avukat Coşkun Karakuş, müvekkiline yönelik iddiaların asılsız olduğunu savunarak, Volkan Uçak’ın bugüne kadar kimseyi mağdur etmediğini ve eğitimlerine ilişkin hiçbir resmi şikâyetin bulunmadığını belirtti. Karakuş, “Müvekkilimiz, üçüncü şahısların eylemleri nedeniyle yersiz ithamlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum yalnızca kendisinin değil, ailesinin de kişilik haklarını ihlal eden ağır bir saldırı haline dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA KARARININ HUKUKİ DAYANAĞI SORGULANDI

Coşkun Karakuş’un açıklamasında, Volkan Uçak’a isnat edilen suçun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde yer alan katalog suçlardan biri olmadığı vurgulandı. Bu nedenle tutuklama kararının hukuki açıdan sorunlu olduğunu savunan Karakuş, “Hakkında kesinleşmemiş bir yargı olmamasına rağmen müvekkilimize yönelik sabit bir suç algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Soruşturma devam ederken medyada kullanılan dil kamu vicdanını yanıltma riski taşımaktadır” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Açıklamasının sonunda Volkan Uçak’ın yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirten Karakuş, hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini ve müvekkilinin tüm bu iddialardan aklanacağını düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi