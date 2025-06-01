SunExpress’ten Yeni Rota

İzmir ile Cork arasında başlatılan direkt tarifeli seferler, yaz boyunca haftada 2 kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Yeni hattın ilk uçuşu 31 Mayıs’ta gerçekleşti. Cork Havalimanı’nda düzenlenen kutlamalarda, yolculara Türk mutfağından örnekler sunuldu.

“İZMİR’İN ZENGİNLİĞİ İRLANDA’YA TAŞINIYOR”

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, İzmir-Cork hattının açılışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu rotanın şirketin İrlanda operasyonlarına verdiği önemi yansıttığını belirtti. Bracht, “İlk uçuşumuzu gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Cork’tan gelen yolcularımıza tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu yeni hatla birlikte, yolcularımıza kaliteli ve cazip bir seyahat deneyimi sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

CORK HAVALİMANI’NDAN SUNEXPRESS’E TEŞEKKÜR

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn ise, Türkiye’ye olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “SunExpress’in İzmir hattı, yaz sezonu operasyonlarımıza büyük katkı sağlayacak. Pazar araştırmalarımız, Türkiye’ye doğrudan uçuşlara yönelik güçlü bir talep olduğunu gösterdi. Bu talebe yanıt veren SunExpress’e teşekkür ediyoruz. İzmir hattının büyük ilgi göreceğine eminiz” şeklinde konuştu.

EGE’DEN İRLANDA’YA YENİ SEYAHAT ALTERNATİFİ

SunExpress, daha önce Dublin’den Antalya ve Dalaman’a düzenlediği seferlerle İrlanda pazarında önemli bir yer edinmişti. Cork-İzmir hattı ise hem İrlandalı tatilcilerin Ege kıyılarına ulaşımını kolaylaştırıyor hem de İzmir’den yola çıkan yolculara İrlanda’nın güneyine seyahat imkânı sunuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA’DA BÜYÜME STRATEJİSİ

2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda’daki koltuk kapasitesini %25 oranında artıran SunExpress, toplam koltuk sayısını yaklaşık 2 milyona çıkardı. Nisan ayında başlatılan Glasgow ve Liverpool seferlerinin ardından Cork hattı da bu genişlemenin önemli bir parçası oldu. Şirket, her iki ülkede toplam 13 havalimanından hizmet veriyor.

SunExpress’in odağında, Almanca konuşulan ülkelerden sonra en büyük pazar olarak Birleşik Krallık ve İrlanda yer alıyor. Hava yolu, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına eklediği 15 yeni hattın 7’sini bu pazardan sağladı.