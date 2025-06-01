Bingöl'de İkinci Deprem! Peş Peşe Sallanıyor

Bingöl'ün Kiğı ilçesi, Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem sonrası, 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bingöl'ün Kıği ilçesi 29 Mayıs'ta, 4.3 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsılmıştı.

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Bingöl'de İkinci Deprem! Peş Peşe Sallanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)’ın açıkladığı verilere göre, son günlerde art arda sallanan Bingöl'de 11.26 sıralarında yerin 7,02 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Bingöl'ün Kiğı ilçesine Özlüce Barajı mevkiinde yaşandı.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4.5

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirtilen Bingöl depreminin saat 12.26'da olduğu belirtildi.

BİNGÖL'DE 2. DEPREM

Son olarak saat 12.55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak duyuruldu.

29 MAYIS'TA YİNE SALLANMIŞTI

29 Mayıs'ta yine merkez üssü Bingöl'ün Kıği ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği ise 13,56 kilometre olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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