Bingöl'de İkinci Deprem! Peş Peşe Sallanıyor
Bingöl'ün Kiğı ilçesi, Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem sonrası, 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bingöl'ün Kıği ilçesi 29 Mayıs'ta, 4.3 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)’ın açıkladığı verilere göre, son günlerde art arda sallanan Bingöl'de 11.26 sıralarında yerin 7,02 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem Bingöl'ün Kiğı ilçesine Özlüce Barajı mevkiinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:26:22 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:40.31833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/K3yTkgcBgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4.5
Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirtilen Bingöl depreminin saat 12.26'da olduğu belirtildi.
BİNGÖL'DE 2. DEPREM
Son olarak saat 12.55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:55:36 TSİ
Enlem:39.22944 N
Boylam:40.29917 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/hPr4DsCeOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
29 MAYIS'TA YİNE SALLANMIŞTI
29 Mayıs'ta yine merkez üssü Bingöl'ün Kıği ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği ise 13,56 kilometre olarak kaydedilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi