CHP'li Belediyelere Operasyonda Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı 34'e Yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ

47 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi