YSK 'Yeniden Yapılsın' Kararı Vermişti! 3 İlde Sandıklar Kuruldu, Oy Verme İşlemi Başladı

Çankırı, Kütahya ve Kırklareli’de vatandaşlar oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Çankırı ve Kırklareli'de oylar, yeni muhtarlarını belirlemek için kullanılırken Kütahya’da ise 'köyden mahalle statüsüne geçmek için' atıldı.

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Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Buğdaypazarı Mahallesi'nin muhtarı olarak seçilen Dursun Metin, göreve geldikten bir süre sonra sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti.

YSK 'Yeniden Yapılsın' Kararı Vermişti! 3 İlde Sandıklar Kuruldu, Oy Verme İşlemi Başladı - Resim : 1

YENİDEN SEÇİM YAPILDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Metin'in vefatının ardından yasal süreci başlatarak, muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verdi. Çankırı'da vatandaşlar, 1 mahalle ve 2 köyde muhtar seçmek için sandık başına gitti.

YSK 'Yeniden Yapılsın' Kararı Vermişti! 3 İlde Sandıklar Kuruldu, Oy Verme İşlemi Başladı - Resim : 2

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Kese köyünde de yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden muhtarlık seçim yapıldı.

'OYUMUZU KULLANDIK'

Muhtarlık seçimi için oy kullanan Erkan Demir, şunları söyledi: Bugün Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi var. Biz de sabah saatlerinde oy kullanacağımız, okula gelerek oyumuzu kullandık. Buğdaypazarı Mahallesi'ne yeni muhtarımız hayırlı uğurlu olsun şimdiden.

YSK 'Yeniden Yapılsın' Kararı Vermişti! 3 İlde Sandıklar Kuruldu, Oy Verme İşlemi Başladı - Resim : 3

Çankırı dışında Kırklareli'de vatandaşlar muhtar seçmek için sandık başına gitti. Çeşitli nedenlerle boş bulunan Akalar Mahallesi ile Yoğuntaş köyünde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi başladı.

Sandık başına giden bir diğer il ise Kütahya oldu. Kütahya'da vatandaşlar, 'köyden mahalle statüsüne geçmek için' oy kullandı.

Kaynak: İHA

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