CHP’nin Kurultay Davasından Kayyım Çıkar mı? Özgür Özel’den Dikkat Çeken Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası sürece dair tartışmalar devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs’ta sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz” sözlerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞLARI İÇİN ÇARPICI YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken, Kılıçdaroğlu’nun çıkışları hakkında yorum yapmadı. Özel, 31 Mart seçim sonuçlarını hatırlatarak şunları söyledi: “Benim burada söyleyecek hiçbir sözüm yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu durumu, kazanımı 31 Mart akşamı TRT ekranları gösterdi. 47 yıl sonra birinci parti. 31 Mart gecesi TRT birinci partiyi söyledi, anketler şu anki durumu söylüyor, delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez”

CHP'YE KAYYIM İHTİMALİ VAR MI?

CHP’nin Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve partinin yetkili kurullarının görevden el çektirilmesi istemiyle açılan davada üçüncü duruşma 30 Haziran’da yapılacak. Özgür Özel, Sabuncu’nun bu konudaki, “Davada kayyım ihtimali görüyor musunuz?” sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Hukuk çerçevesinde asla bir şey beklemiyorum. Çünkü orada üç beş tane meczubun iftiraları dışında bir şey yok ve MASAK raporu tertemiz geldi. MASAK raporunda iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok. Hukuk çerçevesinde yok ama ben zaten bu davayı sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava olarak görüyorum. Partiyi tartıştırmak en büyük kazanımları. Bu yüzden akıllı olup partiyi tartıştırmamak lazım."

Kaynak: T24