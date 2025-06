Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'tan 'Usulsüzlük' İddialarına Tepki

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "usulsüzlük" yapıldığı iddialarıyla ilgili haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ertaş, şunları kaydetti:

"Son iki gündür belediyemizde yaşanan olay ile ilgili bu açıklamayı siz değerli hemşehrilerime yapmayı zorunluluk biliyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, adil ve halkçı belediyecilik anlayışı ile Edremit’in, Edremitli hemşehrilerimizin haklarını korumak ve kimsenin hakkının kimsede kalmadığı bir yönetim sağlamak adına şahsım ve meclis üyeleri arkadaşlarım ile birlikte gece gündüz demeden çalışmaktayız. En başından bu yana bu mücadele, ilkelerimiz karşısında duran her kim ve her ne olursa olsun asla bu anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

'ALNIMIZ AK'

Geçtiğimiz günlerde belediyemiz bünyesinde çalışan iki devlet memuru ve bir şirket personelin şüpheli olarak gözaltına alındığı gizlilik kararı olan soruşturma adli makamlarca sürmektedir. Bu münferit soruşturmaya sığınarak farklı algı ve siyasi gündem değiştirmeye yönelik algı yaratmak isteyenlerin, biz bu görevde olduğumuz sürece çabalarının nafile olduğunu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu adli soruşturmanın takipçisi ve müştekisi olacağımızı, idare olarak bu soruşturmanın olgunluğa erişmesinin ardından ise sorumluların tespiti ile yasanın bize verdiği her türlü yaptırım ve yetkiyi kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini, saygılarımla siz değerli hemşehrilerime bildirmek isterim. Her zaman ve her koşulda ilkelerimizden ödün vermeden kendimizden emin ve kararlı şekilde alnımız ak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA