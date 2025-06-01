Aile Yılı Panosuna Saldıran Gençlerle 'Toplumsal Farkındalık' Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yasaya aykırı hareket eden gençleri topluma kazandırma adına önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ankara Güvenpark'ta Aile Yılı fotoğraf çekim panosuna zarar veren gençlerle iletişime geçen bakanlık, bir toplumsal farkındalık çalışması yaptı. Söz konusu gençlere Aile Yılı'nın anlam ve önemi anlatılarak engelli bireylerle buluşturuldu.

Panonun bir kamu malı olması sebebiyle haklarında resen "mala zarar verme suçundan" soruşturma başlatılan gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla kendileriyle iletişime geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüştü. Bunun sonucunda gençlerin samimi bir şekilde hatalarını kabul ettikleri ve kendileriyle paylaşılan bilgileri de dikkatle dinledikleri fark edildi.

ENGELLİ BİREYLERLE VAKİT GEÇİRDİLER

Bu temasın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili şikayetini geri çekti ve engelli bakım merkezlerinden birinde kendilerini ağırlamak istediklerini iletti. 28 Mayıs’ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giden gençler, engelli bireylerle birlikte vakit geçirerek oradaki çalışmaları gözlemledi.

Ziyarette gençlerle engelli bireyler arasında sıcak bir sohbet ortamı oluştuğu gözlemlendi. Bu çalışmalarla gençlerin yaşadıkları toplumu daha iyi algılayabilecekleri ve dolayısıyla topluma daha duyarlı ve daha faydalı bireyler haline gelebilecekleri hatırlatıldı. Suça karışan çocuk ve gençlerin topluma yeniden kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.