CHP'li Belediyelere Operasyona DEM Parti'den Tepki: Toplumsal Barışı Zedeliyor

CHP’li belediyelere dönük operasyonlarda 5 belediye başkanının daha gözaltına alınmasına DEM Parti’den tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir” derken Tülay Hatimoğulları ise “ Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP'li Belediyelere Operasyona DEM Parti'den Tepki: Toplumsal Barışı Zedeliyor

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar bu hafta sonu da devam etti. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından yapılan operasyonlarda İstanbul’da 3 Adana’da 2 belediye başkanı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in gözaltına alındığı duyuruldu. Operasyın kapsamında birçok bürokrat da gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul’un tüm milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı. Toplantılar nedeniyle mitinglerin ertelenmeyeceği, Düzce ve Antalya mitinglerinin yapılacağı duyuruldu.

‘TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEMEKTEDİR’

Operasyonlara DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan da tepki geldi. Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada demokratik siyaseti engelleyen tüm girişimlerin karşısında olacaklarını belirtti. Bakırhan yaptığı açıklamada: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN OPERASYONLARDAN VAZGEÇİLMELİ’

Tülay Hatimoğulları ise halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Operasyonların siyasi olduğunu belirten Hatimoğulları yaptığı açıklamada “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

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