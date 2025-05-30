Bir Üniversite Daha Arpalığa Çevrilmiş... Rektör Altı Farklı Yerden Maaş Alıyor

Çankırı Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin döner sermayeden aldığı 1.2 milyon TL'lik maaş gündem olmuşken, benzer bir tablo Karabük Üniversitesi’nde ortaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın, farklı kalemlerden her ay 1.2 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.

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Bir Üniversite Daha Arpalığa Çevrilmiş... Rektör Altı Farklı Yerden Maaş Alıyor

Çankırı Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin döner sermayeden kendisine ayırdığı 1.2 milyon TL’lik maaş sonrası görevden alınması kamuoyunda büyük tepki yaratırken, benzer bir durumun Karabük Üniversitesi’nde de yaşandığı ortaya çıktı. Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, aylık 150 bin TL’lik maaşının yanı sıra çeşitli gelir kalemlerinden toplamda aylık 1.2 milyon TL’ye ulaşan ödeme alıyor.

Bir Üniversite Daha Arpalığa Çevrilmiş... Rektör Altı Farklı Yerden Maaş Alıyor - Resim : 1

BEŞ FARKLI YERDEN ÖDEME ALIYOR

İddialara göre Kırışık’a, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden 200 bin TL, teknokent yönetiminden 200 bin TL, yabancı öğrenciler ve üniversite döner sermayesinden 200 bin TL, Demir Çelik Enstitüsü’nden 150 bin TL ve çeşitli kurumlarla yürütülen sınavlardan 50 bin TL olmak üzere beş farklı kaynaktan ödeme yapılıyor. Rektörün ayrıca sık sık yurt içi ve yurt dışı seyahatlere çıktığı, bu seyahatlerden yüksek tutarlı harcırah aldığı belirtiliyor.

Bir Üniversite Daha Arpalığa Çevrilmiş... Rektör Altı Farklı Yerden Maaş Alıyor - Resim : 2

VİLLANIN KİRASINI ÜNİVERSİTE ÖDÜYOR

Tepki çeken bir diğer konu ise rektörün oturduğu villanın 60 bin TL'lik kirasının üniversite bütçesinden karşılandığı iddiası. Prof. Dr. Kırışık’ın görev süresince iki sıfır araç satın aldığı ve Ankara’da bir ev aldığını da kamuoyuyla paylaştığı biliniyor.

Benzer bir durum Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yaşanmıştı. Üniversite rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası görevden alınmıştı. Çiftçi'nin aylık yaklaşık 1,2 milyon TL'yi bulan döner sermaye gelirini yıllarca usulsüzce aldığı ileri sürülmüştü.

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Kaynak: Sözcü

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