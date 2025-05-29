CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Parti Yöneticilerinin Yargılanacağı Tarih Belli Oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 parti yöneticisine Çağlayan Adliyesi’nde arbede nedeniyle 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Eylül’de saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Parti Yöneticilerinin Yargılanacağı Tarih Belli Oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 parti yöneticisi hakkında 31 Ocak tarihinde Çağlayan Adliyesi’ndeki olaylarla ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. İddianamede şüpheli olarak belirtilen Çelik ve parti yöneticileri hakkında ‘kasten yaralama’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘gösteri yürüyüşlerine muhalefet’ ve ‘polise mukavemet’ gibi suçlamalar yöneltilmişti. Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

ADLİ TIP RAPORLARI İDDİANAMEDE YOK

İddianamede 5 polis müşteki olarak yer alırken söz konusu yaralama olayına ilişkin adli tıp raporları olduğu belirtildi. Polisler olayın hemen ardından hastaneye gidip sağlık raporu alsalar da Adli Tıp raporları 3 ay sonra alındı. Adli Tıp raporları iddianameye girmese de bir polisin kolunun kırıldığı iddia ediliyor.

İddianamede yargılanacak isimler arasında Özgür Çelik dışında şu isimler bulunuyor: Ahmet Aydın, Ali Kocakaya, Anıl Karabulut, Barış Ataş, Canali Tan, Caner Sedefoğlu, Cem Kalender, Diyar Ceylan, Erdem Kara, Eren Çelik, Gökhan Hayri Bayar, Hakan Serin, Harun Demirel, Kazım Caner Boz, Kemal Avseren, Kenan Otlu, Ozan Temürlenk, Özgür Murat Aydın, Özkan Çelik, Sahil Keklik, Tolgay Çakmak, Uğur Ali Söylemez, Uğurşah Yıldırım, Yılmaz Boyraz, Yusuf Alper Yurduseven.

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